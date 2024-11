Lanazione.it - Spray al peperoncino in chiesa, la messa celebrata all’aperto

Prato, 11 novembre 2024 – I balordi non si accontentano più di spruzzare loalin luoghi affollati, come i supermercati o i centri commerciali (dove effettivamente è avvenuto) ma adesso lo fanno perfino in. E’ quanto accaduto ieri mattina alla fine delladelle 8,30 nella parrocchia di Santa Maria al Soccorso dove, improvvisamente, l’aria è diventata irrespirabile. I locali dellasi sono riempiti di una sostanza irritante che faceva prudere gli occhi e la gola. Le persone all’interno sono uscite velocemente ed è stata chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. All’interno dellal’aria era diventata effettivamente irrespirabile. E’ probabile qualcuno – che per ora non è stato identificato – abbia spruzzato lourticante alla fine della