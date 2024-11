Lapresse.it - “Sciopero generale il 29 novembre”, Cgil e Uil tirano dritto

e Uil confermano loin programma il 29contro la manovra. Lo hanno annunciato i segretari generali, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombarbieri, uscendo dall’incontro con il governo a Palazzo Chigi.Landini: “Pessima legge di bilancio”“Il governo ha riconfermato che quello che ha presentato in Parlamento è la manovra, che i margini sono quelli, che gli spazi possibili di modifica sono limitati solo a se si condivide quell’impianto e se si sta dentro a quella logica. Quindi in quella condizione lì noi confermiamo il nostro giudizio di una pessima legge di bilancio e che non affronta e non dà un futuro al nostro Paese”. Lo ha detto il segretario della, Maurizio Landini, uscendo dall’incontro con il governo a Palazzo Chigi.“Noi – ha spiegato – abbiamo avanzato delle richieste molto precise.