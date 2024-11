Cityrumors.it - Royal Family, l’ombra della malattia di Kate: la frase di William scuote il Regno

, il Principeesce allo scoperto sulladi: come sta davvero la Principessa di Galles.inseparabili. Le vocipresunta crisi coniugale, all’interno, si sono dissolte nel momento in cui c’è stato altro a cui pensare. Ladiha spostato l’attenzione, mediatica ed emotiva, su altro. La donna è alle prese con un tumore abbastanza importante, ma la chemioterapia procede nel migliore dei modi.– foto: ansa – cityrumors.itC’è stato un riserbo abbastanza lungo in merito per cercare di capire come agire e soprattutto quali fossero le priorità in termini di cure. Quando e come sviluppare la chemio, un aspetto che sembra consequenziale quando si è più anziani, ma nel momento in cui questo tipo di malattie colpiscono in giovane età è opportuno cadenzare ogni tipo di cura per cercare di evitare debilitazioni eccessive sul piano fisico.