Olivia Rodrigo, unica data italiana agli I-Days 2025

(Adnkronos) – Dopo Dua Lipa e Justin Timberlake gli I-Milanosono pronti ad accogliere, la cantautrice multi-platino vincitrice di 3 Grammy Award. La pop star americana, salita alla ribalta mondiale nel 2021, arriverà a Milano il 15 lugliopronta per condividere con il pubblico dell’Ippodromo Snai La Maura le sue canzoni in cima alle classifiche. Si tratta dell’in Italia del suo tour. I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita sulla App I-mercoledì 13 novembre (ore 10) su My Live Nation e Comcerto Family dalle 10 di giovedì 14 novembre e in vendita generale dalle 10 di venerdì 15 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. L'articoloI-proviene da Daily Show Magazine.