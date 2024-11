Lettera43.it - Mattel, che errore: l’indirizzo di un sito porno sulla confezione delle bambole del film Wicked

Il produttore di giocattoli, in occasione del lancio delcon Cynthia Erivo e Ariana Grande, ha lanciato una serie diispirate a. Ma si è verificato un inconveniente, che ha imbarazzato l’azienda, costretta a scusarsi. Quale? Sulle confezioni, a causa di undi stampa, è apparsodi unweb per adulti anziché quello ufficiale del.In alto a destra.com.Ilufficiale delMovie.com, mac’è.comIlufficiale delMovie.com, mariportato– create in collaborazione con Universal Pictures – è.com. E porta aldiPictures, casa di produzione hard specializzata nella creazione di parodiegrafiche dei