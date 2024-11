Latuafonte.com - L’amica geniale 4: a che ora inizia e finisce, dove rivedere episodi

Leggi l'articolo completo su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 11 Novembre 2024 7:35 pm by RedazioneDa lunedì 11 novembre 2024 va in onda su Rai 1, in prima serata,4: Storia della bambina perduta. Per ora l’appuntamento settimanale è previsto per il prime time di lunedì, ma a che ora? Ele puntate? Di sicuro questa è una serie TV molto apprezzata dal pubblico italiano, ora alla sua quarta e ultima stagione. Tratta dai libri di Elena Ferrante e ambientata a Napoli, ha come protagoniste le attrici Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.4: a che orala puntata staseraLeggi anche: Under Suspicion come: spiegazione finale del filmAppuntamento da lunedì 11 novembre 2024 con4, che rappresenta l’ultima stagione delle fortunata serie TV italiana.