Jameson Distilled Sounds accende la musica con eventi live talk e studio experience

Dopo il successo globale,(progettole del brand di whiskey irlandese) arriva in Italia con una serie diimperdibili. Tra dicembre e maggio, il programma prevede tre concertia Roma, Milano e Napoli, con protagonisti di spicco della scenale italiana come Willie Peyote, Mecna, Bassi Maestro e il talento emergente Claudym. I concerti, arricchiti dai DJ set di Goedi e Filo, daranno vita a serate uniche per celebrare lain tutte le sue sfaccettature.Il primo appuntamentosi terrà a Roma il 5 dicembre 2024 presso l’HACIENDA, dove si esibiranno Willie Peyote e Claudym, accompagnati dai DJ set di Bassi Maestro, Goedi e Filo. Il format proseguirà con altre date: il 17 marzo a Milano, con Mecna come headliner, e a Napoli a maggio 2025.