Formiche.net - Cosa ci dice il nuovo bombardiere stealth sulla strategia nucleare di Pechino

L’edizione 2024 dell’airshow di Zhuhai, una delle più importanti esposizioni della Difesa cinese, ha portato con sé più di una sorpresa. Oltre alla presentazione delcacciamultiruolo di quinta generazione, il J-35, l’esposizione ha visto anche la proiezione di un rendering virtuale del venturostrategico di, noto come Xi’an H-20. Il video che è stato proiettato mostra infatti uno stormo di velivoli di quinta generazione volare affianco a unmonoala che ricorda il B-2 Spirit o il B21 Raider dell’Aeronautica Usa. Benché i dettagli tecnici relativi alsiano pressoché pari a zero, le implicazioni di una sua prossima entrata in servizio sono molteplici.Il velivolobase delle immagini che sono trapelate, il progetto dell’H-20 ricorda da vicino i bombardieri strategicidi fabbricazione statunitense.