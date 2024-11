Ragazzi violenti e crisi educativa | da Nanni Moretti con Caro diario a Jonathan Haidt e La generazione ansiosa

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

I fatti di cronaca ci raccontano spesso didove a scuola, per strada e in famiglia, si verificano frequenti episodi più o meno gravi. Ma di chi è la responsabilità? Alcuni esperti si scagliano contro i genitori, incapaci di educare i propri figli, Crepet arriva a dire che i genitori quarantenni di oggi sono i peggiori della storia. Per Pellai molti adulti di oggi devono superare l’adultescenza, cioè un adulto ancora molto adolescente che vuole essere più amico che genitore del proprio figlio. L'articolo: dacon “”, ae “La” .