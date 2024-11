.com - Pallamano / Impresa storica per l’Italia di coach Trillini: battuta la Serbia 31-30

Leggi l'articolo completo su .com

A Fasano gli Azzurri del tecnico cingolano conquistano i primi 2 punti del girone di qualificazione agli Europei 2026, battendo la squadra al numero 6 del ranking mondiale FASANO (BR) e CINGOLI, 10 novembre 2024 – La Nazionale Italiana didel direttore tecnico cingolano Riccardoscrive un’altra grande pagina di storia. A Fasano gli Azzurri, infatti, hanno battuto 31-30 la, 6^ nel ranking IHF, nella partita della seconda giornata del gruppo 4 di qualificazione agli Europei del 2026. Dopo lapartecipazione al campionato Mondiale che si terrà tra poco meno di due mesi a gennaio 2025 tra Croazia, Ungheria e Danimarca, dunque, la selezione italiana compie un’altra: la Nazionale può veramente ambire a essere grande in Europa e nel Mondo. L’sfiorata con la Spagna e la partita di Fasano Un segnale gli Azzurri lo avevano dato 4 giorni fa, quando avevano sfiorato l’anche contro la Spagna, perdendo 31-30 dopo essere stata in vantaggio in terra iberica.