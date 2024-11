Oasport.it - LIVE Italia-Serbia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: sfida importante per il pass

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la seconda giornata del gruppo 4 di qualificazione aglidimaschile deltra. Dalle 18.00 al Palazzetto dello sport di Fasano gli azzurri del DT Riccardo Trillini ospitano i balcanici dopo aver ben figurato al cospetto della Spagna nell’incontro inaugurale.Quella di stasera sarà una delle sfide decisive per cercare di staccare ilverso i prossimi campionati continentali. Gli azzurri mancano l’appuntamento dal lontano 1998, ma la crescita sembra finalmente arrivata dopo anni difficili. Serviranno grinta, coraggio e la consapevolezza maturata nel match contro la Spagna. Trillini confida in una nuova ottima serata di Helmerson, nell’esperienza di Marrocchi, nell’estro di Marco e Simone Mengon.