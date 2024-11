Ilfattoquotidiano.it - In Sicilia è emergenza siccità pure a novembre: nella diga Ancipa sta finendo l’acqua, tagliata l’erogazione. I cittadini: ‘Non possiamo lavarci’

L’, laartificiale sui monti Nebrodi, è ormai agli sgoccioli: avrà acqua solo per 5 comuni e soltanto per 80 giorni ancora. L’innon solo non accenna ad arretrare ma si aggrava, nonostante l’allarme sulla carenza di piogge sia stato lanciato già lo scorso gennaio. E dopo mesi di tavoli tecnici, la tensione politica arriva alle stelle, tra denunce, bocciature, richieste di dimissioni e di istituzione di commissioni d’inchiesta sulla gestione del.La polemica politica – L’ultima dichiarazione di fuoco arriva dallo stesso presidente della Regione, Renato Schifani, che, intervenendo all’Assemblea regionalena, ha bocciato sonoramente l’operato del commissario straordinario per l’, Nicola Del: “Il nostro atteggiamento allo stato attuale nei confronti dell’attività svolta dal commissario, devo dirlo in quest’aula, è estremamente negativo, me ne assumo la responsabilità”, sono le parole del presidenteno, intervenendo giovedì mattina in Aula.