Classi fredde, in aula col cappotto

Ferrara, 10 novembre 2024 – “In classe fa freddo, poche storie. Soprattutto durante le prime ore il riscaldamento fatica ad entrare in funzione”. Si lamenta un genitore, ma, nonostante le aule gelide, nessuno ha inviato segnalazioni alla preside del liceo Ariosto, Isabella Fedozzi. Eppure una parte del personale e gli studenti confermano il problema delle auleal piano terra. Al punto che i ragazzi sono costretti a stare in classe con il. “Il riscaldamento entra in funzione alle 7,30, ma prima che il caldo si propaghi ci vogliono delle ore e capita che in alcunela temperatura sia molto bassa”, spiegano dal personale. E ancora: “Il riscaldamento è un problema della Provincia e non della dirigenza scolastica. È questo ente che deve intervenire per risolvere le criticità”.