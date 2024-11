Basket Serie A 2024 25 | l’Olimpia Milano piega Venezia la Virtus Bologna cade a Varese

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ad aprire la domenica della settima giornata della/2025 diè la vittoria del, che al Forum79-78 una mai doma Umana Reyer. Partita dominata per tre quarti dalla squadra di Ettore Messina, che dopo un primo quarto equilibrato scappa via nel punteggio nelle frazioni centrali, arrivando fino a toccare il +20 con un Dimitrijevic sugli scudi a dirigere l’orchestra.però alza le mani dal manubrio troppo presto, e nell’ultimo quarto si concretizza la rimonta orogranata: gli uomini di Spahija infilano un parziale di 16-0 con le triple di McGruder, Simms e Fernandez, rientrando fino al -3.sembra dare l’accelerata definitiva con Mirotic, ma una schiacciata di Kabengele e un jumper di Casarin danno un’altra chance alla Reyer sul -1. Il possesso per vincere è nelle mani di Parks, ma la sua tripla sulla sirena finisce sul ferro e grazia