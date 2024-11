Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 9 e domenica 10 novembre 2024

ditorna anche questo weekend con il consueto doppio appuntamento nel pomeriggio di Canale 5. Nel doppio appuntamento del weekend tanti nuovied imperdibili interviste. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda9 e10, glididalle ore 16.30 torna “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. Ospite per la prima volta in studio Stefania Craxi, la figlia di Bettino Craxi, per presentare il libro “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti” in cui ripercorre, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre. E ancora tra gliDiletta Leotta con Ludovica Frasca, la prima eliminata del reality “La Talpa – Who is the mole”.