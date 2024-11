Fanpage.it - Vera Spadini: “Bagnaia e Martin come Beatles e Rolling Stones, con Marquez in Ducati la musica cambia”

Alla vigilia dell'ultimo GP della MotoGP 2024 abbiamo intervistato in esclusiva la giornalista e volto del Motomondiale di Skycon cui abbiamo parlato della lotta per il titolo tra Bagnaia ee di tanti altri temi: dall'approdo diinall'impatto dell'addio di Valentino Rossi, dalla vita da insider nel paddock con inediti aneddoti su ciò che succede quando si spengono le telecamere fino alla sua vita privata ai progetti per il futuro.