Venezia-Parma 1-2: Valeri e Bonny riportano i ducali al successo

, 9 novembre 2024 – Dopo più di due mesi, ilritrova la via delsbancando 2-1 in rimonta il Penzo di. Cuore e carattere hanno spinto gli uomini di mister Fabio Pecchia al primo colpo esterno della stagione: e dire che le cose si erano messe in salita quando, dopo appena 5’, ilè passato in vantaggio grazie al diagonale di Nicolussi Caviglia. Immediata è però arrivata la reazione deiche al 17’ ha pareggiato i conti con il colpo da biliardo di, che si è fatto perdonare un errore sul gol dell'1-0 e ha portato sull’1-1 il parziale di un match rimasto incanalato sui binari dell’equilibrio fino alla ripresa, quando i cambi di Pecchia hanno fatto la differenza: proprio il neoentrato, infatti, ha portato definitivamente avanti i suoi al 68’, 2’ dopo il suo ingresso, ribadendo in rete la respinta di Stankovic sul tiro di Man.