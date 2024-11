Ilrestodelcarlino.it - La festa per Sant’Omobono: corteo in centro coi figuranti

Domani Modena festeggia il compatrono della città, con uninstorico e la solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa del Voto in via Emilia. Nella stessa mattinata, in piazza Grande, si ricorda anche l’ottantesimo anno dall’eccidio, per mano fascista, dei giovani partigiani Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi, avvenuto lungo il muro del Palazzo del Vescovado nel 1944. Venerato come protettore dei sarti e dei mercanti e onorato del titolo di compatrono nel 1630, dopo la liberazione di Modena dal flagello delle peste,viene omaggiato con tradizionali iniziative organizzate dal Comune con la Confraternita San Geminiano e il comitato ’Messa degli artisti’. La manizione inizia alle 10.30 da piazza Grande in direzione della chiesa del Voto; a guidare la sfilata è il Gonfalone della Città, alla presenza anche della banda cittadina ’A.