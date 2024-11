Tvzap.it - “Il famoso di La7 dietro Maria Rosaria Boccia”: le serie di coincidenze sondate da “Striscia la Notizia”

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

News Tv. “Ildi La7”: lediindagate da “la”. L’indiscrezione sul legame tra la protagonista del “caso Sangiuliano” e il giornalista è stato lanciato dal sito Sassate.it che ha ripercorso il modo in cui i due si sarebbero conosciuti e ha messo in luce tutti gli elementi a prova del loro legame. (.)Leggi anche: “Amici”, scatta la denuncia per l’ex allievo da parte di: perché e come è successoLeggi anche: Paolo Bonolis, la battuta sul problema a “Tale e Quale Show” fa riflettereLe controversie sul caso SangiulianoDopo il caso politico-giudiziario scoppiato in seno al governo italiano, che ha portato alle dimissioni del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano,resta una delle personalità più discusse e chiacchierate.