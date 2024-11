Notizie.com - Come evitare il fermo amministrativo del veicolo grazie alla Legge 104: ecco il dettaglio essenziale

Ti sei mai trovato davantipossibilità di non poter usare la tua auto a causa di un? Per molte persone, questa è una prospettiva preoccupante, specie per chi ha ilunico mezzo di trasporto. Fortunatamente, esiste un’opportunità che potrebbe salvare chi è in una situazione delicata:104 del 1992, chi ha diritto a particolari agevolazioni può proteggere il propriodal rischio di. Mafunziona esattamente questa eccezione? E cosa bisogna fare per attivarla?bloccare ildel mezzo – Notizie.comLa104 del 1992: un aiuto concreto perilPer molti italiani, la paura di subire unsul proprioè una realtà. Questa misura viene attivata quando il contribuente non riesce a saldare un debito tributario,ad esempio una cartella esattoriale, entro un periodo stabilito di 60 giorni.