Cerimonia posticipata a domani per la Festa delle Forze Armate

Il Comune di Vecchiano, con la collaborazione della Filarmonica Senofonte Prato, celebrala. "Come da tradizione commemoriamo l’anniversario della fine del primo conflitto mondiale e celebriamo la giornata dedicata all’Unità d’Italia e alle– afferma il sindaco Massimiliano Angori. –. Quest’anno celebriamo questo anniversario in un clima in cui i conflitti stanno scuotendo l’Europa e il Medio Oriente, ribadendo comunque l’importanza di valori quali pace e democrazia, e contemporaneamente omaggiando tutti coloro che hanno combattuto e sacrificato le loro vite proprio in nome di tali valori, sanciti anche dalla nostra Costituzione". Il Comune di Vecchiano ricorderà dunque il 106esimo anniversario, insieme all’associazione locale combattenti e reduci, tutti coloro che hanno perso la vita nelle guerre a difesa della patria e della libertà.