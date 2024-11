Sport.quotidiano.net - Brescia, 2-3 amaro contro il Cosenza: rimonta due gol ma finisce ko all’ultimo secondo

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

– Sconfitta casalinga ai limiti dell’incredibile per ilcon unconcreto ed efficace. La squadra di Maran riesce a recuperare due reti di svantaggio, maminuto di recupero si lascia trafiggere nuovamente dia rossoblù ed è così costretta a rimanere a mani vuote nel modo più beffardo. Le Rondinelle provano a partire di slancio e Bertagnoli e Juric nei primi 120” provano ad impegnare Micai, ma non riescono a creare seri problemi per la difesa rossoblù. Nonostante un’ammonizione subita da Adorni per un’errata lettura di un’azione, i biancazzurri provano a fare la partita, ma con il passare dei minuti cresce il ritmo degli ospiti, che rispondono con Charlys e con Kouan, ma Lezzerini non deve intervenire. Fino alla mezz’ora l’insi fa sostanzialmente equilibrato e con pochi spunti degni di nota.