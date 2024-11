Gqitalia.it - Riapre a Milano il ristorante che rifiutò Madonna e Donald Trump

Ildidi cui tutti parlano ha aperto a sorpresa il 5 novembre. O meglio: ha riaperto col botto, perché si tratta della celebre Latteria di via San Marco, al civico 24 che per quasi 60 anni ha accolto i milanesi nell'atmosfera autentica di una trattoria lombarda Anni 50. Per assaggiare i celebri spaghetti al limone e peperoncino che conquistarono perfino lo chef di Barack Obama (poi glieli preparò alla Casa Bianca), le uova al burro con bottarga o gli involtini di verza, la città era disposta a mettersi in fila, visto che la prima regola del locale era: «Non accettiamo prenotazioni». Seconda: «La domenica siamo chiusi».E non ci sono mai state eccezioni, nemmeno per, che nel 2023 ha dovuto ripiegare suldegli amici Dolce & Gabbana. Stessa sorte, una ventina d'anni prima, per, che voleva prenotare per sé, la moglie e la scorta: «Hanno chiamato per riservare cinque tavoli ma abbiamo risposto di no: la nostra politica è sempre stata che non accettiamo prenotazioni.