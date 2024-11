Tuttivip.it - “Noi dentro la Casa…”. Grande Fratello, rivelazioni choc di Tommaso ai concorrenti spagnoli

Da martedì scorso,Franchi è entrato nella casa del Gran Hermano, il reality più seguito in Spagna. La sua presenza ha già suscitato discussioni, soprattutto dopo la sua confessione di non provare nulla per Maica Benedicto, la ragazza che doveva incontrare grazie a questa esperienza in Spagna. Ma a far parlare non è solo questa rivelazione: Franchi, chiacchierando con alcuni compagni di avventura, ha avanzato una critica diretta all’edizione italiana del, insinuando che ogni cosa lì sarebbe “studiata” nei minimi dettagli, come se fosse un copione di un film: “Qui avete tutti comportamenti normali. Non studiate quello che dovete dire. In Italia non è così, è diverso, è come se fosse un film, è incredibile.”.Franchi ha espresso il suo apprezzamento per il Gran Hermano, definendolo più autentico proprio perché composto solo da persone senza esperienze nel mondo dello spettacolo, una scelta che ha detto di ammirare: “La cosa bella e naturale del programma è che nessuno di voi ha esperienza nel mondo dello spettacolo.