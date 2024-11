Dilei.it - Melania Trump, il mistero della scomparsa nella foto di famiglia

Donaldè il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il Tycoon è risultato il favorito dell’Election Day contro Kamala Harris: al suo fianco,può vantare una grande, “grandissima”, a dire il vero, con gli amati figli Don Jr, Ivanka, Eric, Tiffany, Barron. E naturalmente lei, la terza moglie, First Lady per la seconda volta:. Ma c’è un piccolo: la figlia di DonaldJr ha condiviso uno scatto scrivendo “tutta la squadra”. Ma dov’è? Non solo: manca anche Kimberly Guilfoyle.assentediDurante il serviziografico dinotte delle elezioni di martedì 5 novembre, sono presenti ial gran completo. a parte pere Kimberly Guilfoyle. Tanto da scatenare la curiosità sui social, in particolare per l’assenzaFirst Lady per la seconda volta: “Dov’è?”, si sono chiesti gli utenti.