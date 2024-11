LIVE – Torino-Juventus Thiago Motta in conferenza stampa DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latestuale delladiin vista della sfida tra Inter e, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024/25. Primo derby della Mole per il tecnico italo brasiliano, il quale risponderà ai dubbi di formazione e al momento della sua squadra, a cui serve una vittoria per non perdere il treno delle prime della classe. Ladisi terrà alle ore 13.00 di venerdì 8 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRLA IN TVPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F513:00 – Ecco.13:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Benvenuti allatestuale delladi. Il tecnico bianconero presenterà il Derby della Mole.