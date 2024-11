Ilrestodelcarlino.it - Festa del volontariato. Giochi, cibo e screening. Tavarnuzze si anima

celebra i suoi volontari, una "comunità nella comunità" che si dedica agli altri senza fatica e permettendo di garantire servizi fondamentali per la popolazione. Ladelin programma domenica animerà la centrale piazza don Chellini in un evento organizzato dalla Pubblica Assistenza di. Ci saranno momenti ludici e dedicati al gusto, ma con un’attenzione speciale alla prevenzione e alla salute: dalle 14,30 nell’"Isola del soccorso" saranno disponibili servizi di misurazione della pressione e test per l’epatite C, insieme a dimostrazioni sull’uso del defibrillatore semiautomatico e delle procedure di disostruzione delle vie aeree per neonati, bambini e adulti. Tripla inaugurazione nel pomeriggio: alle 16 sarà presentato il defibrillatore semiautomatico donato dalla Pro Loco dialla popolazione, alle 16,30 i nuovi automezzi della Pubblica Assistenza.