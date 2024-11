Lanazione.it - Dal Comune stanziamento di 180mila euro

Arrivano oltrealla Società della salute per alunni con disabilità per scuole d’infanzia, primarie e secondarie ma rimane l’allarme per le superiori. Ilha deliberato di girare subito lodi 185. 321susseguenti al decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro per le Disabilità, di concerto con Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia. Il decreto assegna aldi Pisa 185.321,46 per il servizio di assistenza specialistica, per l’autonomia e, o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e medie. Ilcon una determina del 7 novembre "ha ritenuto pertanto di adottare i necessari atti contabili impegnando le suddette risorse a favore della Società della Salute Zona Pisana".