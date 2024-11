Ilgiorno.it - Carroponte, apre la Magia del Natale: un villaggio da 15mila metri e 90mila ingressi

Sesto San Giovanni (Milano), 5 novembre 2024 – Oltre un milione di luci per illuminare il. A Sesto San Giovanni è giàal pubblico in una versione rinnovata e ancora più spettacolare “Ladel”, un luogo incantato ideato e realizzato da Razmataz Live, in cui i sogni prendono vita tra incredibili show circensi, performance di pattinaggio, musical, canti die cori gospel. Ilsi estenderà su più diquadrati di superficie. Lo scorso anno sono stati vendutibiglietti. Imperdibili saranno l’imponente ruota panoramica, la pista di pattinaggio, grande il doppio rispetto allo scorso anno, l’Ufficio postale, dove i bambini, seduti davanti a uno scrittoio, possono iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri, la Casa di Babbo, dove Santa Claus dà il benvenuto ai visitatori, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più lunga dell’anno, e la Fabbrica dei Giocattoli, dove instancabili elfi operai sono intenti a costruire e perfezionare treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli.