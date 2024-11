Ilnapolista.it - Vorremmo esultare per la crisi del Real, ma sappiamo come andrà a finire: godiamo in silenzio (El Paìs)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Rafa Cabeleira vorrebbe, crederci. Ma sa che con ilMadrid non si può. “Emozionarsi per gli insuccessi del grande rivale è solitamente la strada più diretta verso lo scoraggiamento, dal momento che tutti ricordiamo le nostre madri che ci mettevano a letto e ci offrivano latte caldo dopo l’ennesima resurrezione delMadrid”. L’editorialista delspudoratamente in quota Barca affronta così, scherzosamente laeuropea del. Scrive che stava “passeggiando felicemente lungo la Gran Vía, all’aria aperta, godendomi la magia della radio e delle strade quasi vuote quando, senza preavviso, uno dei giornalisti dice che ilMadrid è, in questo momento, diciassettesimo. Diciassettesimo. Devo ammettere che non ho ceduto alle vertigini perché non si è più abbastanza grandi per le reazioni fisiche di un quindicenne, ma per qualche secondo sono rimasto perplesso, guardando nel nulla e pensando a cosa ne sarebbe stato dell’impero”.