Ilgiorno.it - Università Statale e Finanza insieme per combattere i furbetti dei sussidi

L'degli Studi di Milano e il Comando Regionale Lombardia della Guardia diper la tutela del diritto allo studio grazie ad un protocollo di intesa. L'accordo, come spiega l'ateneo, si colloca tra le iniziative a tutela delle fasce sociali più deboli che per esercitare il diritto allo studio hanno effettiva necessità delle risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea. Nel dettaglio, l'si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di, informazioni qualificate di cui sia venuta a conoscenza, selezionate sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. I Reparti del Corpo, potendo disporre di dati e informazioni puntuali, potranno intervenire andando a riscontrare la veridicità della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici pubblici ed assicurando che le provvidenze e isiano destinati agli studenti che ne abbiano effettivamente diritto.