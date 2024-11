Iodonna.it - Mai a fianco del papà in campagna elettorale, in secondo piano ai festeggiamenti. Eppure, la figlia del presidente eletto è sempre una fashion icon

Ci si può ritirare dalla politica, ma non dall’essere. Ivanka Trump è tornata sotto i riflettori per festeggiare la vittoria del padre, Donald Trump, alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Nella nottata del 5 novembre si è presentata al Palm Beach County Convention Center, salendo sul palco con il resto del clan familiare. In un momento di grande gioia, l’ex consigliera della Casa Bianca ha preferito restare sullo sfondo, scegliendo un abito blu che ha però catturato l’attenzione del pubblico e dei media, creando un sottile contrasto con i toni dominanti del partito repubblicano. Ivanka Trump, la diplomazia del tubino guarda le foto Il velluto blu di Ivanka TrumpPer l’occasione, Ivanka Trump ha optato per un tailleur pantalone in velluto blu cobalto, un colore insolito per una serata repubblicana che ha destato curiosità tra i presenti.