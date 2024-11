Ma non vedono questo schifo? Grande Fratello Lorenzo porta Shaila nello sgabuzzino e il pubblico scioccato da ciò che va in onda

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Al, il giovedì mattina inizia con una inaspettata sorpresa per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. A sorvolare sul giardino è il primo aereo della giornata destinato a Javier: “X OGNI AZIONE 1 REAZ NOI CON J #SHAVIERS”. A quanto pare, i fan die Javier hanno voluto far recapitarestriscione al pallavolista per comunicargli che, di fronte agli ultimi avvenimenti, non hanno potuto fare a meno di prendere le sue difese.Emozionato per il sostegno ricevuto, Javier ringrazia tutti, ma ha chiesto a tutti di mettere un punto definitivo a questa storia, confessando di non voler più essere associato ae chiedendo loro di utilizzare un altro hashtag. La ballerina lo raggiunge e ringrazia subito i fan: “Grazie che ci seguite, noi vi vogliamo tanto bene”.