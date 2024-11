Oasport.it - Lukas Hofer: “Se starò bene, i risultati arriveranno di conseguenza. Milano Cortina è uno stimolo”

Delle cartucce da sparare ancora ci sono. Sono stati due anni complicati per. Il biathleta azzurro ha dovuto fare i conti con una serie di infiammazioni di non poco conto alle ginocchia, interessando in maniera specifica prima il tendine tibiale della gamba sinistra e poi di quella destra. Tutto sembra però essere alle spalle eè pronto per una nuova sfida.La prima tappa di Coppa del Mondo andrà in scena martedì 3 dicembre a Kontiolahti (Finlandia), dove si terrà un’individuale maschile nella versione “short”. Abbiamo raggiunto telefonicamente, che in questo momento sta rifinendo la preparazione in vista di un test che lo attende in Norvegia per comprendere meglio il suo livello di forma.La domanda è un po’ banale ma, per quello che ha vissuto nell’ultimo biennio, è d’obbligo: come sta?“Sto abbastanza