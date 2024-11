Ilrestodelcarlino.it - La città piange Andrea Bassi: "Solare, era un ragazzo d’oro. Ha sempre adorato l’acqua"

Erae chiacchierone e in centro storico lo conoscevano tutti. Nei suoi giri, nelle sue passeggiate non si negava mai un saluto, due parole con le persone che incontrava, con chi lavorava nelle diverse attività. È morto a 51 annidopo una malattia. Oggi alle 15.30 verrà impartita una benedizione nella camera mortuaria dell’Ospedale di Ravenna. Tantissime le testimonianze di affetto da parte delle persone che lo avevano conosciuto e frequentato. A partire dallo staff del Centro sport terapia judo Ravenna, di cui seguiva i corsi di nuoto. "Era un acquatico vero – raccontano – e veniva in piscina da quando era ragazzino, gli piaceva tantissimo. Era unmeraviglioso". La presidente del Centro, Renata Perissinotto, lo conosceva da quando era un adolescente e lo aveva avuto a scuola come alunno all’Istituto d’arte per il mosaico.