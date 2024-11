Gaeta.it - Incentivi per la sostituzione delle caldaie a gas: richieste di conferma dalle associazioni di settore

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito su sostenibilità energetica e transizione ecologica continua a dominare le conversazioni politiche e sociali in Italia. In questo contesto, Proxigas, Assogas, Assogasliquidi-Federchimica e Utilitalia sollecitano unanella Legge di Bilancio riguardante le agevolazioni previste dall’Ecobonus. Il focus è sullavecchiea gas con nuovea condensazione, alimentate da gas rinnovabili, per il 2025. Queste agevolazioni, secondo le, sono cruciali per rendere più accessibile, anche ai cittadini meno abbienti, il cammino verso la decarbonizzazione e l’efficienza dei consumi residenziali.Le direttive europee e il contesto nazionaleLesottolineano che la Direttiva EPBD, nota anche come “Case Green”, stabilisce obiettivi di risparmio energetico e decarbonizzazione, ma il suo recepimento in Italia è ancora in fase di attesa.