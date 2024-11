Gaeta.it - Grassi buoni e prevenzione del cancro: la scoperta sui benefici degli Omega-3 e Omega-6

Facebook WhatsAppTwitter Una recente ricerca pubblicata sull’International Journal of Cancer ha messo in luce l’importanzaacidi-3 e-6, comunemente riconosciuti come “”. Lo studio, che ha coinvolto un’analisi approfondita su oltre 250.000 partecipanti, suggerisce che il consumo di questi acidipresenti in alimenti come il pesce grasso e la frutta secca può contribuire a diminuire il rischio di sviluppare vari tipi di.La-3 e-6 e il loro legame con ilGli acidi-3 e-6, derivati principalmente da fonti alimentari come il salmone, le noci e i semi, hanno dimostrato di svolgere un ruolo significativo nel migliorare la salute generale. Secondo Yuchen Zhang, principale ricercatore dello studio presso il College of Public Health dell’Università della Georgia, livelli più alti di questi acidisono stati identificati in associazione con una riduzione del rischio di