Dionigi, Radio Goal: "Lukaku, il Napoli e le Sfide Fisiche"

Il Ruolo dineldi ConteDavide, allenatore e commentatore esperto, ha recentemente rilasciato un’intervista a, in diretta suKiss Kiss, in cui ha discusso vari aspetti dell’attualità calcistica, con particolare focus sulla figura di Romelu. Secondo, prima dell’arrivo dell’attaccante belga, ilstava vivendo un campionato “anomalo”, ma da quando l’attaccante è arrivato, la squadra ha cominciato a vincere e a sviluppare il tipo di gioco che Antonio Conte vuole implementare.L’arrivo diè quindi visto come un punto di svolta per il, che ha trovato finalmente il ritmo giusto e la solidità necessarie per affrontare un campionato competitivo. Tuttavia,sottolinea che l’attaccante non è ancora al massimo della forma, ma che con il tempo e l’adattamento alla preparazione fisica intensa di Conte, è destinato a diventare sempre più decisivo.