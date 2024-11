Iodonna.it - Che cosa succederebbe se, in una famiglia imperfetta come tante, ciascun membro domani si svegliasse nel corpo di un altro? Diretto da Alessandro Genovesi, al cinema dal 5 dicembre

Chese, in unasineldi un? È quello che accade in Unasottosopra, nuovo film di(Fabbricante di lacrime, 10 giorni senza mamma), con Luca Argentero, Valentina Lodovini e Licia Maglietta. Dal 5alcon Eagle Pictures.Il poster di Unasottosopra con Luca Argentero, Valentina Lodovini e Licia Maglietta (Eagle Pictures).Il trailer di Unasottosopra, con Luca Argentero e Valentina LodoviniNon è certo la prima volta che ilporta in scena la fantasia degli spiriti che si scambiano i corpi, uno scambio di ruoli ovviamente illuminante sulla fatica e le difficoltà cheo vive. L’ispirazione diretta di, che ha scritto il film con Giulio Carrieri, è il film francese del 2020, Le sens de la famille – Indovina chi? di Jean-Patrick Benes (del 2020).