Bergamonews.it - Bergamo e Brescia a braccetto nella sfida per la competitività: “Ma oggi le politiche industriali non ci aiutano”

Persone, innovazione, connessioni: il dna della piattaforma manifatturiera d’Europa può essere riassunto con questi tre concetti chiave, che stanno guidando una sinergia territoriale trache punta a consolidarne la leadership industriale.Il dialogo tra i due presidenti Giovanna Ricuperati e Franco Gussalli Beretta, momento centrale dell’assemblea congiunta tra Confindustriae Confindustria, ha di fatto tracciato le fila su anno di lavoro fianco a fianco (iniziato proprio con l’assemblea 2023), mettendo in mostra un’intesa pressoché totale sulle tematiche all’ordine del giorno, sugli indirizzi da prendere e sulle richieste da rivolgere all’Italia e all’Europa.Il capitale umano, innanzitutto, nuova frontiera strategica dalla quale passa la cruciale partita di una“che non esiste senza competenze”, come sottolineato da Gussalli Beretta.