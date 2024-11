Justcalcio.com - TS – Follia Aston Villa, guardate che rigore regalato! Il Brugge ringrazia e vince

2024-11-06 22:55:34 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: BRUGES (Belgio) – L’, prossimo avversario della Juventus nella quinta giornata del super girone di Champions League, in programma il 27 novembre, cade in casa del Club. Al Jan Breydel Stadion, infatti, i padroni di casa si sono imposti grazie al clamoroso calcio direalizzato da Hans Vanaken dopo 52 minuti di gioco: sugli sviluppi di una rimessa dal fondo, Tyrone Mings, ricevuta palla dal portiere Dibu Martinez, la prende con le mani per riposizionarla sulla linea dell’area piccola. Con questo successo i belgi salgono a quota sei punti in classifica, a tre lunghezze di distanza dai rivali odierni, vittoriosi in tutte e tre le precedenti uscite della massima competizione continentale.