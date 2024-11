Panorama.it - 'Stranger Things 5', la stagione finale arriva su Netflix nel 2025

I fan sono in fermento:rilascerà la quinta e ultimadinel. La scelta della data dell'annuncio non è casuale. Il 6 novembre, infatti, è loDay, giorno in cui, nel 1983, il giovane Will Byers scomparve, segnando l’inizio della storia a Hawkins. Oggi i fan di tutto il mondo festeggiano condividendo la loro passione per l'universo di. Creata dai fratelli Duffer, la serie ha reso omaggio ai classici horror e sci-fi degli anni ’80, affascinando una generazione di spettatori. Ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, Indiana, la serie racconta le vicende di un gruppo di adolescenti che si trova a fronteggiare pericoli soprannaturali e segreti governativi, dopo la misteriosa scomparsa di Will Byers. La trama si intreccia con una vasta gamma di riferimenti culturali, da E.