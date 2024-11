Ilgiorno.it - Stella Michelin 2025 al Grow di Albiate, la scommessa vinta dei fratelli Vergine

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Monza, 6 novembre 2024 – Nella terra del mobile funziona molto bene anche la cucina: il ristorante ““ die “Il Circolino“ di Monza ieri mattina a Modena sono stati premiati con la prestigiosa. Due locali tanto diversi, con vocazione internazionale quello monzese e profondamente brianzolo quello di, ma entrambi giudicati davvero eccellenti, tanto da meritare il premio in occasione del settantesimo anniversario della guida. Per il ristorante ““, inoltre, doppia soddisfazione: perché oltre allaè arrivato il premio per Matteo, che si è aggiudicato lo Young Chef Award quale miglior giovane talento ai fornelli di tutta la penisola grazie ai suoi 26 anni e a una abilità, unita alla conoscenza della materia e all’attività di ricerca, davvero notevole.