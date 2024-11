Lapresse.it - Sangiuliano torna in tv: “Da Trump inno al buonsenso”

E’to in tv l’ex ministro della Cultura Gennaro. L’ex componente del governo Meloni è stato ospite, in video collegamento, con lo Speciale del Tg1 sulle elezioni presidenziali americane ‘Corsa alla Casa Bianca’, condotto da Oliviero Bergamini e Micaela Palmieri, commentando il discorso di Donalda un passo dall’elezione ufficiale alla presidenza degli Stati Uniti. “ha sottolineato il senso coeso della comunità politica che lo circonda – ha detto-. Ha fatto unalche sarà l’elemento regolatore della sua presidenza”. Si trattava della prima apparizione sugli schermi Rai per l’ex ministro della Cultura costretto a dimettersi lo scorso 6 settembre a seguito della vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla sua ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia.