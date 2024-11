Romadailynews.it - Roma, vandalizzato l’ex Punto Informativo Turistico di Santa Maria Maggiore

Furto e danni aldi rilascio delle carte d’identità elettroniche; tempi di riapertura incerti Un grave atto vandalico ha colpito(Pit) di. Nella notte tra ieri e oggi, la struttura, utilizzata nei fine settimana per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (Cie), è stata forzata e vandalizzata. Durante l’effrazione, sono state sottratte le due postazioni di lavoro, di proprietà del Ministero dell’Interno, fondamentali per l’emissione delle Cie. “L’atto è un grave crimine che danneggia la città e priva i cittadinini di un servizio essenziale,” ha dichiarato Giulio Bugarini, assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali. “La struttura dovrà essere riparata e riallestita, ma le tempistiche per il ripristino non sono ancora prevedibili.