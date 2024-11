Ilrestodelcarlino.it - Nel 1997 Amnesty festeggia il bosniaco Cengic

A fine ottobrevenne a Ravenna il deputato di Sarajevo Hasanper ringraziare il gruppo diInternational che durante la guerra nella ex Jugoslavia dei primi anni Novanta avviò una campagna per la liberazione diimprigionato dai serbi.futo da studenti, sostenitori die istituzioni: la foto lo ritrae (al centro con gli occhiali) mentre sta salutando il presidente della Provincia Gabriele Albonetti nell’atrio d’onore della sede della Provincia dove era allestita la mostra dedicata ai milioni di bambini profughi dai Paesi in guerra. A cura di Carlo Raggi