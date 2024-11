Sport.quotidiano.net - Mandelli, il futuro è ora . La Carrarese una ’finale’

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Forse, in cuor suo, avrà pensato a quel che potrebbe accadergli. Magari sorridendo, mischiando sentimenti di gioia inevitabile ad altri di legittima preoccupazione, ma quando si dice che alcuni treni passano una sola volta e vanno presi al volo, ci si deve credere. Non sempre, ma spesso è così. Sarebbe sbagliato dire che Paolosi giocherà tutto alla sua prima panchina gialloblù sabato alle 15 al ’Braglia’ con la, perché non era questo il suo ruolo ad inizio stagione e la situazione è di estremo bisogno. Tuttavia, sarebbe più giusto dire che il suopuò dipendere, eccome, dai novanta minuti di sabato e per questo avrà tra le mani una grande occasione. Probabilmente una delle più importanti, preziose, accattivanti della sua carriera da allenatore. Gli era già capitato, nel 2011, quando fu chiamato a sostituire Angelo Gregucci per condurre il Sassuolo alla salvezza nelle ultime giornate e in quella squadra c’erano anche Paolo Bianco, Michele Troiano e Andrea Catellani.