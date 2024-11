Liberoquotidiano.it - LA DIRETTA | Trump, siamo al conto allla rovescia: "All'82%". La Pennsylvania schianta Kamala?

Chiusi i primi seggi di un lunga, lunghissima notte elettorale: gli Stati Uniti attendono l'esito del voto che decreterà chi tra il repubblicano Donalde la democraticaHarris diventerà il 47esimo presidente della storia.ha denunciato brogli a Philadelfia, in, uno dei sette swing state che decideranno le presidenziali. La Harris invece sospetta che lo sfidante deciderà di annunciare la sua vittoria già nella notte. Segui qui lo spoglio in: Ore 06.58 - NYT,ha il 93% di chance di vittoria Donaldha al momento il 93% di chance di vincere le elezioni presidenziali, con il dato che è costantemente aumentato man mano che avanzava lo spoglio e arrivavano i risultati di Stati chiave come Georgia e North Carolina. È quanto evidenzia il New York Times, secondo cui, a spoglio concluso, il candidato repubblicano potrebbe conquistare 302 grandi elettori, 32 in più dei 270 a cui è fissato il quorum per la vittoria.