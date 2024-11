Inter-news.it - Kovacs arbitro di Inter-Arsenal: due precedenti. Uno dolce-amaro

Istvansarà l’di, partita della quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma oggi alle 21:00. Questa la scheda del direttore di gara di nazionalità rumena, ufficializzato nella designazione arbitrale Uefa per il match di San Siro. TERZA VOLTA – Istvanarbitrerà la partita tra. Per il fischietto della Romania sarà il terzo match in assoluto che arbitrerà dell’. Il primo precedente risale alla fase a gironi della Champions League 2021-22. In quel caso, i nerazzurri pareggiarono per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina. Era il 28 settembre 2021. Il secondo precedente, invece, risale al 20 febbraio 2024, dunque, alla stagione scorsa e precisamente all’ottavo di finale di andata trae Atletico Madrid.