Iran la studentessa che si è spogliata ha infranto la legge Video immorali

Un Episodio Controverso all’Università Azad Durante il fine settimana, nell’Università Azad di Teheran, unaha scatenato polemiche quando si è parzialmentenel cortile dell’ateneo dopo essere stata molestata dagli agenti di sorveglianza. La giovane è stata avvicinata per il mancato rispetto del codice di abbigliamento islamico, che prevede l’obbligo del velo. In seguito, il ministroiano della Scienza, Hossein Simai Saraf, ha commentato pubblicamente l’accaduto, criticando sia la ragazza sia la diffusione delle immagini. Secondo Saraf, la giovane ha “la” non osservando le norme sull’abbigliamento imposte dal regime. Il ministro ha etichettato il comportamento dellacome una violazione della moralità pubblica, aggiungendo che la condivisione deidella scena è altrettanto immorale.